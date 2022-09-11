Українці активно поповнюють парк комерційних транспортних засобів, і без напівпричепів в цій справі не обійтись..

Ринок напівпричепів активізувався паралельно зі зростанням продажів сідлових тягачів. Через зміну логістичних шляхів та тимчасове блокування морських портів все більше товарів доставляють автомобільним транспортом.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні та визначили ТОП брендів в трьох сегментах напівпричепів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

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Динаміка ринку напівпричепів

З січня по червень 2022 року українці придбали 11,5 тисяч нових та вживаних напівпричепів. Це на −11,4% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року. Проте якщо аналізувати місячні результати, то у червні продажі встановили рекорд: 3,8 тисячі угод.

Ринок напівпричепів пов’язаний із продажами сідлових тягачів, тому така активізація — наслідок зміни логістичних шляхів. Товари, які раніше доставляли морем, сьогодні потрібно перевозити автомобільним транспортом. Зріс попит на сідлові тягачі, а разом з ними — й продажі напівпричепів.



Динаміка продажів напівпричепів в Україні протягом червня 2021 — червня 2022 років

За підсумками першого півріччя-2022, 50,1% від усіх напівпричепів придбали вживаними на внутрішньому ринку (5,9 тис. угод), ще 42,1% привезли з-за кордону (4,9 тис. шт.). Лише 6,9% напівпричепів придбали новими (792 шт.). Майже 200 із них виготовили в Україні (1,7% від загальної кількості).

Аналізуючи статистику, можна припустити, що сідлові тягачі зазвичай купують в парі з напівпричепом: кількість їх продажів в кожному із сегментів дуже близька.

При цьому продажі нових напівпричепів скоротилися на 42,3%, якщо порівнювати із першою половиною 2021 року, внутрішні перепродажі — на −15%, і лише імпорт вживаних напівпричепів залишився майже незмінним — падіння лише на 0,4%. Варто зауважити, що «нульове» розмитнення жодним чином не вплинуло на імпорт «фур»: їх розмитнювали за звичними ставками, сплачуючи митні платежі у повному обсязі.

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Більшість напівпричепів з пробігом на внутрішньому ринку придбали фізичні особи (78%); понад половину вживаних напівпричепів з-за кордону також зареєстрували приватні покупці (63,3%); і лише покупцями майже усіх нових напівпричепів виявилися юридичні особи (96,9%).

Середній вік напівпричепів на внутрішньому ринку більший, ніж в імпорті: 18,2 року проти 13,5 року відповідно. Хоч на ввезення вживаних напівпричепів не існує жодних обмежень щодо віку, українці не привозять надто старі транспортні засоби цієї категорії. Комерційний транспорт, що вичерпав свій ресурс — це ненадійно, ризиковано та просто економічно невигідно.

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Найпопулярніші напівпричепи на внутрішньому ринку

Найбільш затребуваними на внутрішньому ринку виявилися напівпричепи-самоскиди. Таких придбали 31,9% або 1,5 тис. шт. кількісно. Також популярністю користувалися платформи (1,1 тис шт.) і тентовані платформи (0,9 тис. шт.).

До топ-5 потрапили також напівпричепи для перевезення контейнерів (0,7 тис. шт.) та цистерни (0,6 тис. шт.).

Щодо брендів, то лідером внутрішнього ринку напівпричепів виявився німецький Shmitz. Серед усіх напівпричепів їх було 18,9% (1,1 тис. шт.). Друге і третє місця зайняли також німецькі бренди — Krone (624 шт., 10,6%) і Koegel (602 шт., 10,3%) відповідно. Австрійський Schwarzmuller посів четверте місце у переліку найпопулярніших вживаних напівпричепів в Україні (331 шт., 5,6%), а замикає рейтинг польський Bodex (241 шт., 4,1%).

З-за кордону протягом січня-червня 2022 року найбільше привозили напівпричепи-самоскиди (1,4 тис. шт.). Також популярними були цистерни (1 тис. шт.) і тентовані напівпричепи (1 тис. шт.). В перелік потрапили також фургони-напівпричепи (462 шт.) і тентовані платформи (444 шт.).

ТОП-5 брендів напівпричепів, привезених з-за кордону:

Shmitz – 1 тис. шт., 20,6% Krone – 463 шт., 9,5% Koegel – 341 шт., 7% Schwarzmuller – 248 шт., 5,1% Wielton – 170 шт., 3,5%

Новими у першому півріччі-2022 найбільше купували такі категорії напівпричепів:

Самоскид (367 шт.) — таких було аж 46,3% від загальної кількості;

Тентований (113 шт.);

Цистерна (110 шт.);

Платформа тентована (92 шт.);

Платформа (63 шт.);

Рейтинг брендів нових напівпричепів суттєво відрізняється від продажів вживаних. Так, перше місце тут зайняв польский виробник Wielton (15,9%, 126 шт.), друге — німецький Shmitz (14,4%, 114 шт.), а третє — також польський Bodex (13,8%, 109 шт.).

Четверте та п’яте місце зайняли українські виробники напівпричепів: TAD (8,1%, 64 шт.) та Everlast (7,2%, 57 шт.).