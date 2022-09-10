Продажі сідлових тягачів перевершують показники минулих років: топ-20 нових і вживаних "фур".

Ринок сідлових тягачів чи, як їх називають, «фур», особливо важливий в часи зміни логістичних шляхів та загальної переорієнтації вантажних перевезень. Зараз, під час зміни логістичних напрямків, продажі таких транспортних засобів зростають та навіть ставлять рекорди. А це означає, що економіка України працює та потребує збільшення мобільності.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні та визначили ТОП моделей в трьох сегментах сідлових тягачів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

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Динаміка ринку сідлових тягачів

З січня по червень 2022 року українці придбали 10,4 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на −16,6% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року. Проте якщо аналізувати місячні результати, то у червні продажі встановили рекорд: 3,2 тисячі угод. Востаннє така кількість «фур» була продана понад два роки тому — у жовтні 2019. Тобто, ринок сідлових тягачів суттєво активізувався.

Причиною такого зростання попиту на тягачі стала зміна логістичних шляхів. Товари, які раніше доставляли морем, сьогодні потрібно перевозити автомобільним транспортом.



Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні протягом червня 2021 — червня 2022 років

За підсумками першого півріччя-2022, 50,6% від усіх тягачів придбали вживаними на внутрішньому ринку (5,3 тис. угод), ще 46,1% привезли з-за кордону (4,8 тис. шт.). Лише 8,9% сідлових тягачів придбали новими (342 шт.). При цьому помітна тенденція зростання імпортних вживаних «фур» в структурі продажів: якщо ще на початку року їх частка складала 34,3% (в січні), то за підсумками червня уже 55,7% від усіх тягачів з пробігом привозили з-за кордону.

Варто зауважити, що «нульове» розмитнення жодним чином не вплинуло на цей сегмент імпорту, адже не стосувалося «фур»: їх розмитнювали за звичними ставками, сплачуючи митні платежі у повному обсязі.

Цікаво, що більшість тягачів з пробігом на внутрішньому ринку придбали фізичні особи (79,5%); понад половину вживаних «фур» з-за кордону також зареєстрували приватні покупці (56,8%); і лише покупцями майже усіх нових сідлових тягачів виявилися юридичні особи (95%).

Що стосується середнього віку, то сегмент сідлових тягачів помітно молодший за інші вантажні авто, проте й тут помітна різниця між внутрішніми перепродажами та імпортом машин з пробігом. Так, середній вік «фур» на внутрішньому ринку майже вдвічі більший, ніж в імпорті: 14,9 року проти 9,3 року відповідно. Тобто, в більшості «фури» в Україні відповідають екологічному стандарту Євро-5.

Таких показників вдалося досягнути завдяки відсутності загороджувального акцизного податку на імпорт вживаних тягачів, на відміну від імпорту інших категорій вантажних авто, де середній вік вантажівок масою понад 3,5 т на внутрішньому ринку складає 19,5 року. Сплачуючи помірні податки (лише мито та ПДВ), українці мають змогу час від часу оновлювати парк тягачів завдяки імпорту з-за кордону транспортних засобів меншого віку.

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Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Лідером на українському внутрішньому ринку тягачів виявився DAF, таких з січня по червень купили 1,8 тисячі (34,5%). Також популярністю користувалися MAN (1,1 тис., 20,4%), Renault (1 тис., 18,5%), Volvo (0,7 тис. шт., 13,2%) та Scania (0,3 тис. шт., 6,2%).

Примітно, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого 2021 року скорочуються продажі російсько-радянських тягачів — як кількісно, так і відсотково. Так, частка МАЗ скоротилася з 2,1% до 1,2%, а КамАЗ — з 1,6% до 0,6%.



Частка брендів вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку, січень-червень 2022

Найбільш популярною моделлю вживаного сідлового тягача на внутрішньому ринку був DAF XF, таких придбали 1,6 тисячі. Другу сходинку рейтингу зайняло Volvo FH (623 шт.), а третю — Renault Magnum (587 шт.).

Четверте та п’яте місце посіли дві популярні моделі MAN — TGX (564 шт.) та TGA (379 шт.) відповідно.

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Найпопулярніші вживані тягачі, привезені з-за кордону

На відміну від сегмента легкових автомобілів, в переліку популярних моделей вживаних тягачів з-за кордону відсутні «американці». Абсолютну більшість парку складають європейські бренди. Лідером рейтингу став MAN (34,8% від загальної кількості, 1,7 тис. шт.). Бренд DAF, що очолює рейтинг внутрішніх перепродажів, в імпорті посів друге місце з часткою 29,7% (1,4 тис. шт.). На третьому місці опинилися тягачі марки Volvo (12,8% 0,6 тис. шт.).

До п’ятірки також увійшли «фури» Renault (9,3%, 0,4 тис. шт.) та Scania (6,7%, 0,3 тис. шт.).

Найбільш популярним в купівлі за кордоном виявився DAF XF (2,8 тис. шт.). На другому місці розмістився MAN TGX (1,9 тис. шт.), а на третьому — Volvo FH (1,2 тис. шт.).

Четверту та п’яту сходинку посіли тягачі Renault — Magnum (0,8 тис. шт.) та Premium (0,6 тис. шт.) відповідно.



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів, привезених з-за кордону, січень-червень 2022

Найпопулярніші нові вантажівки

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, протягом січня-червня 2022 року українці придбали на 8,9% більше нових сідлових тягачів. Проте їх кількість вимірюється не тисячами, а сотнями, тому різниця навіть у кілька проданих транспортних засобів може суттєво змінити розподіл часток брендів та моделей на ринку.

Більш ніж половина придбаних нових тягачів у першому півріччі-2022 — це продукція бренду MAN (57,6%, 197 шт.). На другому місці, з великим відривом, розмістилася Scania (11,7%, 40 шт.). Третє місце зайняв бренд Mercedes-Benz (8,8%, 30 шт.), а четверте — Volvo (7,9%, 27 шт.). Замикає топ-5 нових тягачів в Україні DAF із часткою 6,7% (23 шт.).

Лідером продажів нових сідлових тягачів виявився MAN TGX (172 шт.). Друге місце зайняв Mercedes-Benz Actros (30 шт.), третє — Volvo FH (27 шт.). Також популярними були MAN TGS (24 шт.) та Scania R-Series (24 шт.).



Найпопулярніші моделі нових сідлових тягачів, січень-червень 2022