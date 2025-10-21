Какие проблемы ожидаются с зимним дизелем на территории Украины

Некоторые трейдеры уверены, что на этот раз энергетический рынок готов к изменениям: дефицита не ожидается, поскольку объемы заместят поставки с других направлений. Об этом сообщил вице-президент по закупкам, оптовых продаж и новых видов бизнеса сети OKKO Юрий Кучабский во время энергетического форума "Энергия, что держит Украину", передает enkorr.

Читайте также: Дизельное топливо дорожает из-за санкций

Замена индийского ресурса

Индийский дизель, который ранее поступал через Измаил и отличался повышенной морозостойкостью, в этом году не будет поставляться в Украину. По словам Кучабского, рынок уже перестроился на альтернативные источники - Грецию, Катар, а также страны ЕС, в частности Литву и Польшу.

"Желающих поставлять много. Не думаю, что в этом топливе будет дополнительный запас по морозостойкости, но в украинский стандарт они поместятся. И это не будет критично", - пояснил топ-менеджер.

Переход на зимнее и арктическое топливо

Сеть OKKO уже с ноября переходит на реализацию зимних марок дизельного топлива, а с 1 декабря на заправках будет доступно арктическое топливо, рассчитанное на температуру более –15 °C.

"Если зимой будут очень сильные морозы, советую заправляться не просто зимним дизелем, а арктическим - в периоды, когда прогнозируют более 15–18 градусов мороза", - посоветовал Кучабский.

Основные объемы сеть получает из нефтеперерабатывающих заводов ORLEN в Литве (Мажейкяи) и Польше (Плоцк), которые производят топливо адаптированное к европейским климатическим условиям.

Рыночный контекст

После провозглашения украинскими властями военного положения топливные поставки были диверсифицированы, заменив российские и белорусские ресурсы на значительно более дорогой импорт из ЕС, Турции и Ближнего Востока. Индийский дизель использовался преимущественно в 2023–2024 годах благодаря благоприятной логистике через порты Дуная.

Эксперты отмечают, что в этом сезоне основная доля зимнего дизтоплива будет поступать из европейских НПЗ. Кроме того, конкуренция между трейдерами достаточно высокая, но вряд ли это будет способствовать снижению цен на топливо.

Для сравнения, сеть WOG уже импортировала первую партию финского арктического дизеля, который появится на украинских АЗС в ноябре. Это свидетельствует о готовности рынка к зимнему сезону даже без участия индийских поставщиков.