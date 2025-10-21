Які проблеми очікуються з зимовим дизелем на території України

Деякі трейдери впевнені, що цього разу енергетичний ринок готовий до змін: дефіциту не очікується, оскільки обсяги замістять постачання з інших напрямків. Про це повідомив віцепрезидент з закупівель, гуртових продажів і нових видів бізнесу мережі OKKO Юрій Кучабський під час енергетичного форуму «Енергія, що тримає Україну», передає enkorr.

Заміна індійського ресурсу

Індійський дизель, який раніше надходив через Ізмаїл і вирізнявся підвищеною морозостійкістю, цього року не постачатиметься до України. За словами Кучабського, ринок уже перебудувався на альтернативні джерела — Грецію, Катар, а також країни ЄС, зокрема Литву та Польщу.

«Бажаючих постачати багато. Не думаю, що в цьому пальному буде додатковий запас по морозостійкості, але в український стандарт вони помістяться. І це не буде критично», — пояснив топменеджер.

Перехід на зимове та арктичне пальне

Мережа OKKO уже з листопада переходить на реалізацію зимових марок дизельного пального, а з 1 грудня на заправках буде доступне арктичне пальне, розраховане на температуру менш ніж –15 °C.

«Якщо взимку будуть дуже сильні морози, раджу заправлятися не просто зимовим дизелем, а арктичним — у періоди, коли прогнозують понад 15–18 градусів морозу», — порадив Кучабський.

Основні обсяги мережа отримує з нафтопереробних заводів ORLEN у Литві (Мажейкяї) та Польщі (Плоцьк), які виробляють пальне адаптоване до європейських кліматичних умов.

Ринковий контекст

Після проголошення українською владою воєнного стану паливні поставки були диверсифіковані, замінивши російські й білоруські ресурси на значно дорожчий імпорт із ЄС, Туреччини та Близького Сходу. Індійський дизель використовувався переважно у 2023–2024 роках завдяки сприятливій логістиці через порти Дунаю.

Експерти зазначають, що цього сезону основна частка зимового дизпального надходитиме з європейських НПЗ. Крім того, конкуренція між трейдерами досить висока, але навряд чи це сприятиме зниженню цін на пальне.

Для порівняння, мережа WOG уже імпортувала першу партію фінського арктичного дизелю, який з’явиться на українських АЗС у листопаді. Це свідчить про готовність ринку до зимового сезону навіть без участі індійських постачальників.