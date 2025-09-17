Какие сервисные центры МВД работают во время воздушной тревоги

К сожалению сервисные центры МВД, как и другие украинские государственные учреждения, прекращают свою работу во время объявления воздушных тревог. Только 26% сервисных центров МВД продолжают работать несмотря на сигналы тревоги.

Только в 37-ми сервисных центрах МВД созданы условия для продолжения работы во время воздушной тревоги. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Контакты РСЦ и ТСЦ. Здесь же вы найдете информацию о перечне услуг, которые предоставляются по выбранной локацией.

Обращаем внимание, что некоторые сервисные центры МВД являются экзаменационными хабами, а в некоторых не принимают теоретические и практические экзамены. Это важно учитывать при регистрации в Е-запись.

Важно, что бесперебойное предоставление услуг осуществляется только в сервисных центрах МВД, обустроенных в укрытиях. В остальных во время объявления сигнала "воздушная тревога" предоставление услуг (в том числе – вызов к рабочим местам) приостанавливается. После объявления сигнала отбоя обслуживание продолжается с той записи, на которой остановились.

В сервисных центрах МВД, в которых работают во время тревоги, посетители могут получить полный спектр самых востребованных административных услуг, в частности: