Які сервісні центри МВС працюють під час повітряної тривоги

Сервісні центри МВС, як і інші українські державні установи, припиняють свою роботу під час оголошення повітряних тривог. Лише 26% сервісних центрів МВС продовжують працювати попри на сигнали тривоги.

Лише у 37-ми сервісних центрах МВС створено умови для продовження роботи під час повітряної тривоги. З їх переліком можна ознайомитись на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Контакти РСЦ та ТСЦ. Тут же ви знайдете інформацію щодо переліку послуг, які надаються за обраною локацією.

Звертаємо увагу, що деякі сервісні центри МВС є екзаменаційними хабами, а в деяких не приймають теоретичні та практичні іспити. Це важливо враховувати при реєстрації в Е-запис.

Важливо, що безперебійне надання послуг здійснюється лише в сервісних центрах МВС, облаштованих в укриттях. У решті під час оголошення сигналу «повітряна тривога» надання послуг (у тому числі – виклик до робочих місць) призупиняється. Після оголошення сигналу відбою обслуговування продовжується з того запису, на якому зупинилися.

У сервісних центрах МВС, в яких працюють під час тривоги, відвідувачі можуть отримати повний спектр найзатребуваніших адміністративних послуг, зокрема: