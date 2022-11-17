С началом войны многие украинцы нашли убежище в Чехии. Многие уже приспособились к тамошней жизни и успели сесть за руль.

Правила дорожного движения подобны украинским, однако есть отличия. Есть разница относительно скоростного режима, парковки, платных магистралей, требований безопасности. Кроме этого, есть некоторые бюрократические нюансы характерные для большинства европейских стран.

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Штраф за украинское водительское удостоверение

Прибывшие в Чехию водители должны заменить удостоверение, в случае несоответствия образца, предусмотренного Конвенцией о дорожном движении. Размер штрафа за такое нарушение – 25 тысяч крон (в пересчете в гривну – около 37 тысяч гривен) и запрет на управление автомобилем на один год. Можно в реестре водителей магистрата уточнить, можно ли сменить водительское удостоверение или пройти курс в автошколе. Водительское удостоверение обойдется в 200 крон (295 грн). Оперативное изготовление документа за 5 дней обойдется в 700 крон (1035 гривен).

Штрафы за превышение скорости:

до 19 км/ч – 1 тыс. крон (почти 1,5 тыс. грн);

от 20 до 29 км/ч в населенном пункте – 2,5 тыс. крон (3700 грн), за пределами населенного пункта – 1 тыс. крон (почти 1,5 тыс. грн);

от 30 до 39 км/ч – 2,5 тыс.крон (3,7 тыс. грн);

от 40 до 49 км/ч в населенном пункте - 5 тыс.-10 тыс. крон (от 7,4 тыс. до 14,8 тыс.грн), за пределами - 2,5 тыс. крон (3,7 тыс. грн);

от 50 км/ч – 5 тыс.-10 тыс. крон (от 7400 до 14800 грн).

Штрафы за перевозку пассажиров

Штраф за перевозку детей до 12 лет и ниже 150 см без специальных детских кресел. Придется заплатить 2 тыс. крон (около 3 тыс. грн).

Оштрафовать могут, если не использовать ремни безопасности. Пристегнуты должны быть водитель и все пассажиры. В противном случае предусмотрен штраф 2 тыс. крон (около 3 тыс. грн).

Штрафы за комплектацию машины

В автомобиле обязательны: аптечка, знак аварийной остановки, жилет, светоотражающий, запасное колесо, домкрат и баллонный ключ, набор запасных ламп и запасные предохранители. Штраф – от 1 тыс. до 2 тыс. крон (от 1,5 тыс. до 3 тыс. грн).