З початком війни чимало українців знайшли прихисток у Чехії. Багато хто вже пристосувався тамтешнього життя та встиг сісти за кермо.

Правила дорожнього руху подібні до українських, проте є відмінності. Є різниця щодо швидкісного режиму, паркування, платних магістралей, безпекових вимог. Окрім цього є деякі бюрократичні нюанси характерні для більшості європейських країн.

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Штраф за українське водійське посвідчення

Водії, прибувши у Чехію, мають замінити посвідчення, у разі невідповідності зразку, передбаченому Конвенцією про дорожній рух. Розмір штрафу за таке порушення - 25 тисяч крон (у перерахунку в гривню - близько 37 тисяч гривень) та заборона на керування автомобілем на один рік. Можна у реєстрі водіїв магістрату уточнити, чи можна змінити водійське посвідчення, чи пройти курс в автошколі. Посвідчення водія обійдеться у 200 крон (295 грн). Оперативне виготовлення документа за 5 днів коштуватиме 700 крон (1035 гривень).

Штрафи за перевищення швидкості:

до 19 км/год - 1 тис. крон (майже 1,5 тис. грн);

від 20 до 29 км/год у населеному пункті - 2,5 тис. крон (3700 грн), за межами населеного пункту - 1 тис. крон (майже 1,5 тис. грн);

від 30 до 39 км/год - 2,5 тис.крон (3,7 тис. грн);

від 40 до 49 км/год у населеному пункті -– 5 тис.-10 тис. крон (від 7,4 тис. до 14,8 тис.грн), за межами - 2,5 тис. крон (3,7 тис. грн);

від 50 км/год - 5 тис.-10 тис. крон (від 7400 до 14800 грн).

Штрафи за перевезення пасажирів

Штраф за перевезення дітей до 12 років та нижчих за 150 см без спеціальних дитячих крісел – доведеться заплатити 2 тис. крон (майже 3 тис. грн).

Оштрафувати можуть, якщо не використовувати ремені безпеки. Пристебнутими мають бути водій і всі пасажири. У іншому разі передбачений штраф 2 тис. крон (майже 3 тис. грн).

Штрафи за комплектацію машини

В авто обов'язкові: аптечка, знак аварійної зупинки, жилет, світловідбивний, запасне колесо, домкрат і балонний ключ, набір запасних ламп і запасні запобіжники. Штраф за їх відсутність - від 1 тис.до 2 тис. крон (від 1,5 тис. до 3 тис. грн).