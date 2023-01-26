В Германии действуют достаточно высокие штрафы за нарушение ПДД.
Тем, кто на постоянной основе пользуется автомобилем в Германии, следует знать, какие штрафы действуют за несоблюдение ПДД в этой стране, отмечает ассоциация «Украинцы в Германии».
Читайте также: Какие подержанные авто можно купить в Германии: выбор и цены
Частые нарушения и размеры штрафа:
- если вы припаркуетесь в неположенном месте, придется заплатите €55;
- превышение скорости на 16-20 км/ч приведет к необходимости погасить штраф в €70;
- если машину зафиксируют со скоростью 91 и более км/ч в пределах города (разрешенный лимит – 50 км/ч), то из личного бюджета придется выделить €400;
- €55 – наказание для тех, кто припарковался без разрешения на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями;
- парковка на полосе для пожарных или препятствие движению скорой помощи - €100.
Новые штрафы, которых раньше не было:
- €55 – за парковку на месте для электромобилей;
- €200-320 – за движение по аварийной полосе;
- €70 – слишком быстрый поворот направо в населенных пунктах;
- €100 – за наезд и перемещение по тротуарам, пешеходным дорожкам, другим твердым обочинам;
- €100 – за чрезмерно шумную систему выхлопа автомобиля.