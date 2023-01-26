В Германии действуют достаточно высокие штрафы за нарушение ПДД.

Тем, кто на постоянной основе пользуется автомобилем в Германии, следует знать, какие штрафы действуют за несоблюдение ПДД в этой стране, отмечает ассоциация «Украинцы в Германии».

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Частые нарушения и размеры штрафа:

если вы припаркуетесь в неположенном месте, придется заплатите €55;

превышение скорости на 16-20 км/ч приведет к необходимости погасить штраф в €70;

если машину зафиксируют со скоростью 91 и более км/ч в пределах города (разрешенный лимит – 50 км/ч), то из личного бюджета придется выделить €400;

€55 – наказание для тех, кто припарковался без разрешения на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями;

парковка на полосе для пожарных или препятствие движению скорой помощи - €100.

Новые штрафы, которых раньше не было: