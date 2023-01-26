У Німеччині діють достатньо високі штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Тим, хто на постійній основі користується автомобілем у Німеччині, варто знати, які штрафи діють за недотримання ПДР в цій країні, зауважує асоціація «Українці в Німеччині»
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Найчастіші порушення та розміри штрафу:
- якщо ви припаркуєтесь в недозволеному місці, доведеться заплатите €55;
- перевищення швидкості на 16-20 км/год призведе до необхідності погасити штраф у €70;
- якщо машину зафіксують зі швидкістю 91 і більше км/год у межах міста (дозволений ліміт - 50 км/год), то з особистого бюджету доведеться виділити €400;
- €55 – покарання для тих, хто припаркувався без дозволу на місцях, які призначені для людей з обмеженими можливостями;
- паркування на смузі для пожежників чи перешкода руху швидкої допомоги - €100.
Нові штрафи, яких раніше не було:
- €55 – за паркування на місці для електромобілів;
- €200-320 – за рух по аварійній смузі;
- €70 – занадто швидкий поворот праворуч в населених пунктах;
- €100 – за наїзд та переміщення по тротуарам, пішохідним доріжкам, іншим твердим узбіччям;
- €100 – за надмірно шумну систему вихлопу автомобіля.