Составлен рейтинг функций, которые больше всего раздражают автовладельцев.

Чем технологичнее автомобиль, тем больше претензий к нему возникает. К такому выводу пришла исследовательская компания JD Power, изучив претензии, выдвинувшие более 93 тысяч пользователей автомобилей 2023 модельного года, опрошенные в начале периода владения.

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Опрос включал практически весь функционал автомобиля – от мультимедиа до систем помощи при управлении автомобилем.

Дверные ручки

Производители постоянно пытаются изменить их дизайн. У владельцев возникают проблемы с высокотехнологичными подходами к этой базовой функции. Особо частые проблемы на электромобилях.

Системы безопасности

Наиболее проблемными владельцы считают основные функции помощи водителю: предупреждение о выезде из полосы движения, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о прямом столкновении и автоматическое экстренное торможение.

Работа приложений

Возникают проблемы с работой автомобильной операционной системы Android. Это касается только операционной системы, установленной на самом автомобиле, при этом системы "зеркалирования" смартфонов Android Auto или Apple CarPlay работают бесперебойно.

Зарядка смартфона

Согласно исследованию, стало больше жалоб на некорректную работу беспроводного зарядного устройства в автомобиле. Проблемы возникали как с работой самого устройства (перегрев телефона, прерывистая зарядка), так и с удобством расположения площадки.

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Также был составлен рейтинг автомобильных брендов по количеству претензий. Меньше всего вопросов у американских пользователей возникает Dodge, Ram, Alfa Romeo, Buick, Chevrolet, GMC и Porsche. Проблемными заокеанские автомобилисты считают модели марок Tesla, Volvo, Chrysler, Volkswagen и Audi.