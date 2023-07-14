Складено рейтинг функцій, які найбільше дратують автовласників.

Чим технологічніший автомобіль, тим більше претензій до нього виникає. Такого висновку дійшла дослідницька компанія JD Power, вивчивши претензії, які висунули понад 93 тисячі користувачів автомобілів 2023 модельного року, опитані на початку періоду володіння.

Читайте також: Плюси та мінуси сучасних електромобілів: рейтинг

Опитування включало практично весь функціонал автомобіля – від мультимедіа до систем допомоги при керуванні автомобілем.

Дверні ручки

Виробники постійно намагаються змінити їх дизайн. У власників виникають проблеми з високотехнологічними підходами до цієї базової функції. Особливо часті проблеми на електромобілях.

Системи безпеки

Найбільш проблемними власники вважають основні функції допомоги водієві: попередження про виїзд зі смуги руху, допомогу в утриманні смуги руху, попередження про пряме зіткнення та автоматичне екстрене гальмування.

Робота додатків

Виникають проблеми з роботою автомобільної операційної системи Android. Це стосується лише операційної системи, встановленої на самому автомобілі, при цьому системи «дзеркалювання» смартфонів Android Auto або Apple CarPlay працюють безперебійно.

Заряджання смартфона

Згідно з дослідженням, побільшало скарг на некоректну роботу бездротового зарядного пристрою в автомобілі. Проблеми виникали як з роботою самого пристрою (перегрів телефону, переривчаста зарядка), так і зі зручністю розташування майданчика.

Читайте також: Опубліковано рейтинг надійності компактних авто з пробігом

Також було складено рейтинг автомобільних брендів за кількістю претензій. Найменше запитань в американських користувачів виникає до Dodge, Ram, Alfa Romeo, Buick, Chevrolet, GMC та Porsche. Проблемними заокеанські автомобілісти вважають моделі марок Tesla, Volvo, Chrysler, Volkswagen та Audi.