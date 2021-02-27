Мифы о невероятной прочности машин нашего прошлого нередко имеют под собой основания. А как насчет разговоров о ненадежности определенных ретро-моделей? Мы разобрались с несколькими машинами, у которых в определенных кругах сомнительная слава.

Прежде всего надо сказать, что все отечественные машины позднесоветского периода создавались в одинаковых условиях и по концептуально одинаковым требованиям. Конструкторские работы длились довольно долго, годами, проекты утверждались на заседаниях правительства, а готовые опытные образцы новинок перед запуском в серию демонстрировались первым персонам государства.

Репутация проблемных и ненадежных сплошь и рядом закрепляется за моделями, которые находятся в эксплуатации более трех десятков лет – которые из-за возраста просто не могут быть безупречными

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Поэтому по качеству, казалось бы, все они должны быть на одном уровне, но нет – о некоторых моделях почему-то говорят, что они были настоящим кошмаром для водителей. Попробуем разобраться, почему такое могло произойти.

“Запорожец” ЗАЗ-968 (1971 – 1994)

“ЗАЗик” второго поколения во всех его модификациях часто вспоминают как машину неудачную и некачественную. В основном это неправда, поскольку по потребительским качествам модель была практичная – с довольно просторным салоном (да-да, это не преувеличение!), прочным кузовом, высокой проходимостью, неприхотливым двигателем и ремонтопригодной ходовой частью. Но качество сборки многих экземпляров действительно страдало, в первую очередь это касалось двигателя: он потел смазкой, из-за чего быстро загрязнялся и перегревался – с последующим сокращением ресурса.

“Запорожец” и в самом деле не стал образцом качества, но он был не настолько ломким, насколько это кажется многим современным “экспертам”

Однако, недобрую славу повлекло все-таки не это, а сама сущность бюджетной малолитражки в советском обществе. В отличие от, скажем, ВАЗа или ГАЗа, у ЗАЗ не было мощной сети автосервиса. “Запорожцы” обслуживали и ремонтировали если не “на гаражах”, то “на коленке” – с соответствующей потерей надежности. Завершало формирование негативного образа модели пренебрежительное отношение к “ЗАЗам” вообще – как к самой маленькой и самой дешевой модели в советском типаже. Между тем, те машины, которые попадали в хорошие руки, служили своим владельцам долго и безотказно.

ЕрАЗ-762 (1966 – 1996)

Грузовой микроавтобус, построенный на базе РАФ первого поколения, до наших дней влечет за собой славу ненадежного и недолговечного. Якобы из-за невысокого качества ереванский фургон мог служить максимум одну пятилетку – на фоне другого грузового транспорта той поры это казалось действительно немного.

ЕрАЗ – канонический “слабак” в рейтинге надежности отечественного автопрома. Но половину проблем он унаследовал у своего прототипа – РАФ-977

К основным агрегатам претензий быть не могло, поскольку это были проверенные временем и советскими дорогами двигатель и МКП от “Волги” ГАЗ-21 и ГАЗ-24. А вот “волговские” мосты действительно быстро сдавались на более тяжелом микроавтобусе, хотя это касалось не только ЕрАЗа, а и базового “бусика” РАФ-977.

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От него же грузовой фургон унаследовал и слабость кузова с несущим днищем, а ереванский завод от себя добавил еще и плохое лакокрасочное покрытие, из-за чего машины быстро ржавели. Негатива добавила несовершенная эргономика образца 1960-х годов, в частности, водителю было очень трудно тянуться к рычагу КПП, расположенному справа сзади, чуть ли не за спиной.

“Москвич-2140”

За репутацию некоего посредственного авто “Москвич” должен благодарить “Жигули", которые на время появления модели АЗЛК-2140 как раз получили распространение и стали предметом всеобщего вожделения. “Жигули” считались новинкой и чуть ли не иномаркой – а как же, почти копия Fiat'а, в то время как за “Москвичом” тянулся исторический шлейф старой отечественной модели, чей прототип 408-й стал на конвейер в середине 1960-х.

“Москвичи” последнего заднеприводного поколения в 1970-е оказались в тени славы ВАЗов, хотя принципиально качеством в ту пору не отличались

Между тем, ненадежными были лишь старые, изношенные экземпляры “Москвичей”, на серьезные ремонты которых никто не хотел тратиться, поскольку на фоне ВАЗов марка потеряла уважение и престижность. При этом реальных технических проблем у “Москвичей” было не больше, чем у ВАЗов. В подтверждение этому – успешная эксплуатация продукции АЗЛК в европейских странах, где у марки была сервисная поддержка. Однако, на родине наступила эпоха “Жигулей”, и “Москвичу” осталось нести имидж машины второго сорта.

“Колхида” КАЗ-608 (1976 – 1989)

“Колхида” второго поколения на самом деле была уже не так плоха, ведь в техническом плане вполне повторяла удачный грузовик ЗИЛ-130, отличаясь от него лишь бескапотной компоновкой с кабиной над двигателем. Единственное, в чем реально можно упрекнуть это детище Кутаисского автозавода, это слабая динамика. Нет, свои 80 км/ч с полностью загруженным полуприцепом она давала, но ведь сравнивали “Колхиду” с ЗИЛ-130 – а тот легко “выжимал” все 100 км/ч! То, что при этом полезная нагрузка отличалась в два раза в пользу КАЗа, водителей не волновало.

“Колхида” второго поколения несправедливо считается ненадежной, но на самом деле водители не любили ее за слабую динамику

Не оценили автобазовские “шумахеры” и комфорт просторной кабины со спальным местом, поскольку “на дальнобой” неторопливый КАЗ отправляли нечасто. В заключение напомним, что большое видится на расстоянии: в эти дни в сети продолжается он-лайн аукцион, на котором несколько предпринимателей и один уважаемый украинский коллекционер бьются за право приобрести списанную со старого АТП “Колхиду”…

Знатоки истории отечественного автопрома, консультировавшие Авто24, подтверждают, что откровенно ненадежных автомобилей в советский период не выпускалось. Ведь все машины проектировались для государственных предприятий и для длительного выпуска, за модой что в дизайне, что в конструкциях никто не гнался, и поэтому явно провальных моделей тогда не было. Разговоры о ненадежности тех или иных машин стали следствием тогдашнего социального строя и условий эксплуатации, в чем сами автомобили отнюдь не виноваты.

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