Война в Украине нарушила полноценную работу станций технического обслуживания. Основная проблема, с которыми столкнулись владельцы СТО, – разрушенная цепочка снабжения запасных частей.

Некоторые из них имеют собственные оперативные склады, другие – нет, но в любом случае там помогут провести квалифицированные работы с имеющимися у клиента запчастями или расходными материалами, пишет Auto.ria.

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Специалисты связались с более чем 2000 частными и официальными СТО по всей Украине и узнали, какие из них могут оказать техническую помощь в случае неисправности автомобиля. Список с контактными номерами и специализацией здесь.

Составители списка также уточнили, что по телефону можно узнать услуги, которые могут предоставить на СТО, узнать наличие запчастей и уточнить время ожидания. При этом отмечается, что в большинстве автосервисов специальный, коммунальный и медицинский транспорт ремонтируют в первую очередь.

Во многих более или менее безопасных областных центрах работают автомагазины, где можно найти все самое необходимое. Проблемы возникают только с запчастями, которые используются не часто.