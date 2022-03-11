Війна в Україні порушила повноцінну роботу станцій технічного обслуговування. Основна проблема, з якими зіткнулися власники СТО, – зруйнований ланцюжок постачання запасних частин.

Деякі з них мають власні оперативні склади, інші – ні, але в будь-якому випадку там допоможуть провести кваліфіковані роботи з запчастинами, що є у клієнта, або витратними матеріалами, пише Auto.ria.

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Фахівці зв'язалися з більш ніж 2000 приватними та офіційними СТО по всій Україні та дізналися, які з них можуть надати технічну допомогу у разі несправності автомобіля. Список з контактними номерами та спеціалізацією – тут.

Укладачі списку також уточнили, що за телефоном можна дізнатися про послуги, які можуть надати на СТО, наявність запчастин та уточнити час очікування. При цьому наголошується, що у переважній більшості автосервісів спеціальний, комунальний та медичний транспорт ремонтують насамперед.

У багатьох більш-менш безпечних обласних центрах працюють автомагазини, де можна знайти все найнеобхідніше. Проблеми виникають лише з запчастинами, які використовуються не часто.