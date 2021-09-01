Регулятор украинского рынка автострахования, МСТБУ, назвал страховые компании, которые заключили больше всего договоров страхования.

Лидером в 2 кв. 2021 года стала "ОРАНТА" НАСК с показателем 305,4 тыс. шт. договоров. В первой тройке также "TAS Insurance Group" (284,9 тыс. шт.) и страховая компания "Княжа" VIG (159 тыс. шт.). Первое место по сумме полученных страховых платежей занимает СГ "ТАС".

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В общем, во 2 квартале 2021 года страховщики заключили 2,4 млн договоров, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Сумма страховых платежей составляет 1,9 млрд грн (+14,9% к показателю 2 кв. 2020 г.).

ТОП-20 СК по количеству договоров и сумме страховых премий за 2 кв. 2021 г.: