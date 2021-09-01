Регулятор українського ринку автострахування, МСТБУ, назвав страхові компанії, які уклали найбільше договорів страхування.

Лідером у 2 кв. 2021 р. стала “ОРАНТА” НАСК з показником 305,4 тис. шт. договорів. В першій трійці також “TAS Insurance Group” (284,9 тис. шт.) та страхова компанія “КНЯЖА” VIG (159 тис. шт.). Перше місце за сумою отриманих страхових платежів посідає СГ “ТАС”.

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Загалом, у 2 кварталі 2021 р. страховики уклали 2,4 млн. договорів, що на 8,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Сума страхових платежів становить 1,9 млрд. грн (+14,9% до показника 2 кв. 2020 р.).

ТОП-20 СК за кількістю договорів та сумою страхових премій за 2 кв. 2021 р.: