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Какие "свежие" авто ввозили в Украину в этом году

Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет.
Составлен рейтинг самых популярных авто до 5 лет - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo30 июля, 11:11
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С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение этого периода первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет охватили 27% этого количества.

Силовые установки распределились следующим образом:

  • Бензиновые – 40%
  • Электро – 39%;
  • Дизельные – 10%;
  • Гибридные – 7%;
  • ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 1915 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 1860 ед.;
  3. Mazda CX5 - 1012 ед.;
  4. Nissan Rogue - 1008 ед.;
  5. Hyundai Kona - 983 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan - 903 ед.;
  7. Volkswagen Golf - 774 ед.;
  8. Volkswagen iD.4 - 681 ед.;
  9. Audi Q5 - 618 ед.;
  10. Nissan Leaf - 600 ед.
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