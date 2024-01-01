Какие "свежие" авто ввозили в Украину в этом году

С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение этого периода первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет охватили 27% этого количества.

Силовые установки распределились следующим образом:

Бензиновые – 40%

Электро – 39%;

Дизельные – 10%;

Гибридные – 7%;

ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: