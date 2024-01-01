Какие "свежие" авто ввозили в Украину в этом году

Tesla Model Y
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30 июля, 11:11
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С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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Напомним, что в течение этого периода первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет охватили 27% этого количества.
Силовые установки распределились следующим образом:
- Бензиновые – 40%
- Электро – 39%;
- Дизельные – 10%;
- Гибридные – 7%;
- ГБО – 4%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 1915 ед.;
- Tesla Model 3 - 1860 ед.;
- Mazda CX5 - 1012 ед.;
- Nissan Rogue - 1008 ед.;
- Hyundai Kona - 983 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 903 ед.;
- Volkswagen Golf - 774 ед.;
- Volkswagen iD.4 - 681 ед.;
- Audi Q5 - 618 ед.;
- Nissan Leaf - 600 ед.