Які "свіжі" авто ввозили в Україну цього року

З січня по червень українці придбали понад 30,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж цього періоду першу реєстрацію в Україні пройшли 113,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років охопили 27% цієї кількості.

Силові установки розподілились наступним чином:

Бензинові – 40%

Електро – 39%;

Дизельні – 10%;

Гібридні – 7%;

ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: