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Які "свіжі" авто ввозили в Україну цього року

Названо найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років.
Складено рейтинг найпопулярніших авто до 5 років - Auto24
Євген Гудущан
logo30 липня, 11:11
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З січня по червень українці придбали понад 30,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж цього періоду першу реєстрацію в Україні пройшли 113,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років охопили 27% цієї кількості.

Силові установки розподілились наступним чином:

  • Бензинові – 40%
  • Електро – 39%;
  • Дизельні – 10%;
  • Гібридні – 7%;
  • ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 1915 од.;
  2. Tesla Model 3 - 1860 од.;
  3. Mazda CX5 - 1012 од.;
  4. Nissan Rogue - 1008 од.;
  5. Hyundai Kona - 983 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 903 од.;
  7. Volkswagen Golf - 774 од.;
  8. Volkswagen iD.4 - 681 од.;
  9. Audi Q5 - 618 од.;
  10. Nissan Leaf - 600 од.
#Автоновинка #Новини