Які "свіжі" авто ввозили в Україну цього року

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30 липня, 11:11
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З січня по червень українці придбали понад 30,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Нагадаємо, що впродовж цього періоду першу реєстрацію в Україні пройшли 113,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років охопили 27% цієї кількості.
Силові установки розподілились наступним чином:
- Бензинові – 40%
- Електро – 39%;
- Дизельні – 10%;
- Гібридні – 7%;
- ГБО – 4%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 1915 од.;
- Tesla Model 3 - 1860 од.;
- Mazda CX5 - 1012 од.;
- Nissan Rogue - 1008 од.;
- Hyundai Kona - 983 од.;
- Volkswagen Tiguan - 903 од.;
- Volkswagen Golf - 774 од.;
- Volkswagen iD.4 - 681 од.;
- Audi Q5 - 618 од.;
- Nissan Leaf - 600 од.