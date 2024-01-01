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Какие "свежие" автомобили импортируют в Украину: рейтинг моделей

Импорт подержанных авто в возрасте до 5 лет существенно увеличился. Чаще всего везут электрички.
Какие "свежие" авто привозят в Украину- Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo22 октября, 11:13
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За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что с января по сентябрь 2024г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто возрастом до 5 лет составляли более 28% от этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 40%.

Далее следуют:

  • бензиновые авто – 39%;
  • дизельные – 10%;
  • гибридные – 7%;
  • авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 3231 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 2885 ед.;
  3. Hyundai Kona - 1635 ед.;
  4. Nissan Rogue - 1622 ед.;
  5. Mazda CX5 - 1598 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan - 1429 ед.;
  7. Volkswagen Golf - 1144 ед.;
  8. Nissan Leaf - 1078 ед.;
  9. Kia Niro - 998 ед.;
  10. Audi Q5 - 966 ед.
#Новости #Aвтобизнес