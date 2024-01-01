Какие "свежие" автомобили импортируют в Украину: рейтинг моделей

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что с января по сентябрь 2024г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто возрастом до 5 лет составляли более 28% от этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 40%.

Далее следуют:

бензиновые авто – 39%;

дизельные – 10%;

гибридные – 7%;

авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: