Какие "свежие" автомобили импортируют в Украину: рейтинг моделей

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla Model Y
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За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек возрастом до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
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Напомним, что с января по сентябрь 2024г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто возрастом до 5 лет составляли более 28% от этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 40%.
Далее следуют:
- бензиновые авто – 39%;
- дизельные – 10%;
- гибридные – 7%;
- авто с ГБО – 4%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 3231 ед.;
- Tesla Model 3 - 2885 ед.;
- Hyundai Kona - 1635 ед.;
- Nissan Rogue - 1622 ед.;
- Mazda CX5 - 1598 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 1429 ед.;
- Volkswagen Golf - 1144 ед.;
- Nissan Leaf - 1078 ед.;
- Kia Niro - 998 ед.;
- Audi Q5 - 966 ед.