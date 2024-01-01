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Які "свіжі" автомобілі імпортують в Україну: рейтинг моделей

Імпорт вживаних авто віком до 5 років суттєво збільшився. Найчастіше везуть електрички.
Які "свіжі" авто привозять в Україну- Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo22 жовтня, 11:13
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За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що з січня по вересень 2024р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

  • бензинові авто – 39%;
  • дизельні – 10%;
  • гібридні – 7%;
  • авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 3231 од.;
  2. Tesla Model 3 - 2885 од.;
  3. Hyundai Kona - 1635 од.;
  4. Nissan Rogue - 1622 од.;
  5. Mazda CX5 - 1598 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 1429 од.;
  7. Volkswagen Golf - 1144 од.;
  8. Nissan Leaf - 1078 од.;
  9. Kia Niro - 998 од.;
  10. Audi Q5 - 966 од.
#Новини #Автобізнес