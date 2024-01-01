Які "свіжі" автомобілі імпортують в Україну: рейтинг моделей

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla Model Y
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За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
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Нагадаємо, що з січня по вересень 2024р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.
Далі йдуть:
- бензинові авто – 39%;
- дизельні – 10%;
- гібридні – 7%;
- авто з ГБО – 4%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 3231 од.;
- Tesla Model 3 - 2885 од.;
- Hyundai Kona - 1635 од.;
- Nissan Rogue - 1622 од.;
- Mazda CX5 - 1598 од.;
- Volkswagen Tiguan - 1429 од.;
- Volkswagen Golf - 1144 од.;
- Nissan Leaf - 1078 од.;
- Kia Niro - 998 од.;
- Audi Q5 - 966 од.