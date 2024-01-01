Які "свіжі" автомобілі імпортують в Україну: рейтинг моделей

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що з січня по вересень 2024р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

бензинові авто – 39%;

дизельні – 10%;

гібридні – 7%;

авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: