Коммунальщики Николаева поставили на баланс три автомобиля, полученные в подарок от коллег из Германии. На очереди – пассажирский транспорт.
Гуманитарную помощь николаевцам оказал муниципалитет города Зиндельфинген. А доставили за свой счет технику представители партнерского города Бедбург, которые взяли на себя административные и материальные затраты, связанные с транспортировкой.
В эти дни государственную регистрацию должен пройти бортовой грузопассажирский Volkswagen Transporter с двухрядной кабиной, которая очень ценится у коммунальщиков, поскольку там можно разместить бригаду ремонтников или озеленителей с косилками и другим инвентарем, посадочным или посевным материалом.
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Государственные номерные знаки также должны получить два подаренных микроавтобуса Mercedes-Benz Vito.
Volkswagen Transporter не новый, но в хорошем техническом состоянии с тщательным ТО перед отправкой в Украину. Фото: Николаев, мэрия
Коммунальные предприятия областного центра постепенно получают разнообразную технику. В настоящее время в приоритете города пассажирские перевозки. Вскоре местный троллейбусный парк должен пополниться двумя десятками троллейбусов с автономным ходом.
Также в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития закуплено 40 новых троллейбусов, из которых 33 машины уже ходят по городским маршрутам.