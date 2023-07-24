Комунальники Миколаєва поставили на баланс три автомобілі, отримані у подарунок від колег з Німеччини. На черзі - пасажирський транспорт.

Гуманітарну допомогу миколаївцям надав муніципалітет міста Зіндельфінген. А доставили за власний кошт техніку представники партнерського міста Бедбург, які взяли на себе адміністративні та матеріальні витрати, пов’язані з транспортуванням.

У ці дні державну реєстрацію має пройти бортовий вантажо-пасажирський Volkswagen Transporter з дворядною кабіною, що дуже цінується у комунальників, оскільки там можна розмістити бригаду ремонтників чи озеленювачів з косарками та іншим реманентом або посадковим чи посівним матеріалом.

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Державні номерні знаки також мають отримати два подаровані мікроавтобуси Mercedes-Benz Vito.

Volkswagen Transporter не новий, але у доброму технічному стані з ретельним ТО перед відправкою в Україну. Фото: Миколаїв, мерія

Комунальні підприємства обласного центру поступово отримують різноманітну техніку. Нині у пріоритеті міста пасажирські перевезення. Невдовзі місцевий тролейбусний парк має поповнитися двома десятками тролейбусів з автономним ходом.

Також в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку закуплено 40 нових тролейбусів, з яких 33 машини вже ходять на міських маршрутах.