В связи с празднованием Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в столице будет ограничено движение на некоторых улицах.

9 мая с 05:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжествами ко Дню памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

В частности, движение перекроют на ул. М. Грушевского (от переулка Крепостного до ул. Арсенальной), переулке Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), переулке Бутышевом, ул. М. Омельяновича-Павленко, Аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Напомним, что в Киеве Кольцевую дорогу продлят до Богатырской.