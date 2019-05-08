У зв'язку зі святкуванням Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в столиці буде обмежено рух на деяких вулицях.

9 травня із 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України.

Зокрема, рух перекриють на вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної), пров. Інженерному, вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної), вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської), пров. Бутишів, вул. М. Омеляновича-Павленка, алеї Героїв Крут, вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).

Нагадаємо, що в Києві Кільцеву дорогу продовжать до Богатирської.