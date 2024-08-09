Какие услуги можно получить в мобильных сервисных центрах МВД

За первые семь месяцев с начала этого года мобильные сервисные центры МВД осуществили более 270 выездов. Администраторы предоставили 5 311 услуг гражданам: из них 3 200 – регистрационные действия с транспортными средствами, 2 131 – обмен водительского удостоверения и 1 – выдача международного водительского удостоверения.

Читайте также: Сервисные центры МВД массово переезжают в укрытие и будут предоставлять услуги во время воздушных тревог

Мобильные сервисные центры МВД предоставляют государственные услуги непосредственно по месту пребывания граждан. Такие центры на колесах оснащены всем необходимым для предоставления наиболее популярных услуг среди граждан. В частности, в мобильных сервисных центрах МВД можно получить такие услуги:

обмен и восстановление водительского удостоверения,

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

выдача международного водительского удостоверения.

Напоминаем, что мобильный сервисный центр МВД работает по запросу от местных органов исполнительной власти. Это особенно удобно для отдаленных районов, где отсутствуют стационарные сервисные центры МВД. Населенные пункты и график выездов можно посмотреть по ссылке.