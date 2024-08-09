Які послуги можна отримати в мобільних сервісних центрах МВС

За перші сім місяців з початку цього року мобільні сервісні центри МВС здійснили понад 270 виїздів. Адміністратори надали 5 311 послуг громадянам: із них 3 200 – реєстраційні дії із транспортними засобами, 2 131 – обмін посвідчення водія та 1 – видача міжнародного посвідчення водія.

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Мобільні сервісні центри МВС надають державні послуги безпосередньо за місцем перебування громадян. Такі центри на колесах оснащені усім необхідним для надання найбільш популярних послуг серед громадян. Зокрема, у мобільних сервісних центрах МВС можна отримати такі послуги:

обмін та відновлення посвідчення водія,

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

видача міжнародного посвідчення водія.

Нагадуємо, що мобільний сервісний центр МВС працює за запитом від місцевих органів виконавчої влади. Це особливо зручно для віддалених районів, де відсутні стаціонарні сервісні центри МВС. Населені пункти та графік виїздів можливо переглянути за посиланням.