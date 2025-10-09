Какие услуги водителям и автовладельцам можно получить в ЦПАУ

МВД продолжает расширять доступ к государственным услугам через сеть ЦПАУ. Благодаря этому сотрудничеству украинцы могут получить основные услуги сервисных центров МВД ближе к месту жительства - без очередей, дополнительных поездок и бюрократических процедур.

Расширение возможностей в регионах

В Хмельницком ЦНАП на ул. Соборной, 16 начал предоставлять еще больше услуг сервисных центров МВД, среди которых:

обмен или восстановление водительского удостоверения без сдачи экзаменов;

регистрация нового транспортного средства без осмотра эксперта;

перерегистрация автомобиля в случае изменения анкетных данных владельца.

По словам начальника регионального сервисного центра МВД Игоря Мельника, главная цель инициативы - сделать государственные услуги максимально удобными для каждого гражданина. “Сотрудничество с ЦНАПами позволяет людям получать популярные услуги в удобном месте, без лишних затрат времени”, - подчеркнул он.

В Хмельницкой области уже девять ЦПАУ работают по этой модели, а только за девять месяцев 2025 года гражданам предоставлено более 1,6 тысячи услуг - из них 500 по регистрации транспортных средств и 1100 по обмену водительского удостоверения.

Харьковщина присоединяется к инициативе

В пгт Песочин под Харьковом подписано согласованное решение о сотрудничестве между региональным сервисным центром МВД и поселковым советом.

В местном ЦНАПе вскоре можно будет оформить регистрацию или перерегистрацию авто, заказать индивидуальные номерные знаки, получить свидетельство для выезда за границу или обменять водительское удостоверение.

География сотрудничества расширяется

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях уже заключено 41 соглашение о сотрудничестве между громадами и сервисными центрами МВД. Услуги предоставляются в 19 ЦНАПах трех регионов, в частности в Виннице, Умани, Кропивницком, Жмеринке, Светловодске и Знаменке.

Самыми популярными остаются услуги регистрации, перерегистрации и обмена водительских удостоверений, а также изготовление индивидуальных номеров.

Цель - уменьшение очередей в ТСЦ МВД

МВД отмечает, что цель проекта - уменьшение нагрузки на территориальные подразделения и создание единого стандарта удобного государственного сервиса. Благодаря взаимодействию с общинами граждане получают необходимые документы быстрее, в комфортных условиях и с минимальными затратами времени.