В приложении "Киев Цифровой" появилась карта автозаправочных станций столицы, работающих во время войны.

В Telegram-канале замглавы КГГА Константина Усова появилось сообщение о создании интерактивной карты работающих автозаправочных станций столицы. Эта карта доступна в городском мобильном приложении "Киев Цифровой".

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В приложении можно найти карту АЗС, которые сейчас работают. Также там есть информация о графике работы, типах горючего, ограничениях (сколько литров можно получить за раз) и способах оплаты.

Карта также доступна по ссылке — https://cutt.ly/SAF7DFC.