У додатку "Київ Цифровий" з'явилася карта автозаправних станцій столиці, які працюють під час війни.

У Telegram-каналі заступника голови КМДА Костянтина Усова з’явилось повідомлення про створення інтерактивної карти працюючих автозаправних станцій столиці. Ця карта доступна в міському мобільному додатку "Київ Цифровий".

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У додатку можна знайти карту АЗС, які наразі працюють. Також там є інформація про графік роботи, типи пального, обмеження (скільки літрів можна отримати за раз) і способи оплати.

Карта також доступна за посиланням — https://cutt.ly/SAF7DFC.