80% бывших "евроблях", которые были легализованы в январе 2109 были выпущены до 2010 года.

В январе в целом растаможили 51,5 тысяч авто, 80% из которых – бывшие "евробляхи" (авто находились в Украине с нарушением сроков пребывания). Об этом сообщает Укравтопром.

Читайте также: Украинский олигарх приобрел землю под автосалон Tesla

80% автомобилей были выпущены до 2010 года. Еще одна интересная цифра – 71% растаможенных автомобилей имеет дизельный двигатель.

ТОП-5 самых популярных растаможенных авто в январе

1. Volkswagen Passat – 5572

2. Volkswagen Golf – 2656

3. Skoda Octavia – 2386

4. Audi A6 – 2267

5. Opel Zafira – 2136