80% бывших "евроблях", которые были легализованы в январе 2109 были выпущены до 2010 года.
В январе в целом растаможили 51,5 тысяч авто, 80% из которых – бывшие "евробляхи" (авто находились в Украине с нарушением сроков пребывания). Об этом сообщает Укравтопром.
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80% автомобилей были выпущены до 2010 года. Еще одна интересная цифра – 71% растаможенных автомобилей имеет дизельный двигатель.
ТОП-5 самых популярных растаможенных авто в январе
1. Volkswagen Passat – 5572
2. Volkswagen Golf – 2656
3. Skoda Octavia – 2386
4. Audi A6 – 2267
5. Opel Zafira – 2136