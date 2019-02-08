80% колишніх "євроблях", що були легалізовані в січні 2109 року були випущені до 2010 року.
У січні в цілому розмитнили 51,5 тисяч авто, 80% з яких – колишні “євробляхи” (авто, що перебували в Україні з порушенням термінів перебування). Про це повідомляє Укравтопром.
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80% автомобілів були випущені до 2010 року. Ще одна цікава цифра – 71% розмитнених автомобілів мають дизельний двигун.
ТОП-5 найпопулярніших розмитнених авто в січні
1. Volkswagen Passat – 5572
2. Volkswagen Golf – 2656
3. Skoda Octavia – 2386
4. Audi A6 – 2267
5. Opel Zafira – 2136