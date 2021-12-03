Стало известно, каким моделям чаще отдавали свои предпочтения украинцы, покупая новый автомобиль в прошлом месяце.

Как уже сообщалось, в ноябре текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 8,7 тыс. новых легковых автомобилей. В рейтинге моделей, которые пользовались наибольшим спросом, первые строчки принадлежат исключительно компактным кроссоверам.

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Самым популярным автомобилем месяца стал KIA Sportage, который выбрали 1155 покупателей.

Со значительно более скромным результатом вторую позицию на рынке новых авто занял Renault Duster, в зачете которого 345 регистраций.

Третьим по популярности был кроссовер Toyota RAV-4 с результатом 308 шт.

На четвертом месте Nissan X-Trail – 299 шт.

Замыкает пятерку бестселлеров украинского рынка новых легковых автомобилей представитель китайского автопрома – Chery Tiggo 4. За месяц 250 компактных кроссоверов этой модели пополнили автопарк страны.

Также в десятку самых ходовых моделей ноября вошли: Mitsubishi Outlander, Peugeot 301, Renault Sandero, Toyota Land Cruiser Prado, Suzuki SX4.