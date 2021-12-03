Стало відомо, яким моделям частіше віддавали свої переваги українці, купуючи новий автомобіль у минулому місяці.

Як вже повідомлялось в листопаді поточного року українці придбали і зареєстрували 8,7 тис. нових легкових автомобілів. У рейтингу моделей, що користувалися найбільшим попитом, перші рядки належать виключно компактним кросоверам.

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Найпопулярнішим автомобілем місяця став KIA Sportage, який вибрали 1155 покупців.

Зі значно скромнішим результатом другу позицію на ринку нових авто зайняв Renault Duster, в заліку якого 345 реєстрацій.

Третім за популярністю був кросовер Toyota RAV-4 з результатом 308 шт.

На четвертому місці Nissan X-Trail – 299 шт.

Замикає п’ятірку бестселерів українського ринку нових легкових автомобілів представник китайського автопрому – Chery Tiggo 4. За місяць 250 компактних кросоверів цієї моделі поповнили автопарк країни.

Також до десятки найбільш ходових моделей листопада увійшли: Mitsubishi Outlander, Peugeot 301, Renault Sandero, Toyota Land Cruiser Prado, Suzuki SX4.