Каких роботов закупили автовладельцы, заправляя свои автомобили топливом Mustang на WOG

Начиная с середины июня 2024 года стартовал проект “WOGОНЬ ПОМОЩИ. Собираем отряд роботов”. К нему смог приобщиться каждый, кто заправил автомобиль на WOG качественным брендовым топливом Mustang.

С каждого приобретенного литра компания перечисляла из собственной прибыли 1 гривну на закупку "отряда роботов", а при расчете карточкой ПриватБанка, банк добавлял еще 1 гривну. Также можно было задонатить любую сумму непосредственно на проект.

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В конце года объявлены итоги этого проекта – всего собрано более 60,8 миллиона гривен. Эти средства удалось аккумулировать и превратить в боевую технику для военных в рамках проекта "WOGОНЬ ПОМОЩИ. Собираем отряд роботов", который совместно был реализован сетью АЗК WOG, ПриватБанк и Благотворительным фондом Сергея Притулы.

85 роботизированных комплексов и дополнительное оборудование уже усиливают десять подразделений украинских защитников:

53-ю отдельную механизированную бригаду;

56-ю отдельную мотопехотную бригаду;

57-ю отдельную мотопехотную бригаду;

118-ю отдельную бригаду территориальной обороны;

25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;

5-ю отдельную штурмовую бригаду;

60-й отдельный специальный батальон UNPROFOR;

23-я отдельная механизированная бригада;

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

батальон "Волки Да Винчи".



"Закрывать запросы украинских военных - ключевая цель проекта "WOGONЬ помощи". Фундаментом этой инициативы являются гости сети АЗК WOG, которые сознательно выбирали брендовое топливо Mustang и рассчитывались карточками Приватбанка. Благодаря этой синергии удалось аккумулировать значительную сумму, перевыполнить план сбора и сформировать дополнительную партию боевой техники. Это 8 комплектов роботизированных платформ "Воля-Е" и дополнительное оборудование для 30 ОМБр и 23 ОМБр. Логистические платформы являются инновационным решением, что позволяет доставлять боеприпасы на позиции, доставлять еду и воду, а также эвакуировать раненых", - отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.