Яких роботів закупили автовласники, заправляючи свої авто пальним Mustang на WOG

Починаючи з середини червня 2024 року стартував проєкт «WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів». До нього зміг долучитись кожен, хто заправив авто на WOG якісним брендовим пальним Mustang.

З кожного придбаного літра компанія перераховувала із власного прибутку 1 гривню на закупівлю «загону роботів», а при розрахунку карткою ПриватБанку, банк додавав ще 1 гривню. Також можна було задонатити будь-яку суму безпосередньо на проєкт.

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Наприкінці року оголошені підсумки цього проєкту – всього зібрано понад 60,8 мільйона гривень. Ці кошти вдалося акумулювати та перетворити в бойову техніку для військових у межах проєкту «WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів», який спільно був реалізований мережею АЗК WOG, ПриватБанк та Благодійним фондом Сергія Притули.

85 роботизованих комплексів та додаткове обладнання вже підсилюють десять підрозділів українських захисників:

53-тю окрему механізовану бригаду;

56-ту окрему мотопіхотну бригаду;

57-му окрему мотопіхотну бригаду;

118-ту окрему бригаду територіальної оборони;

25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;

5-ту окрему штурмову бригаду;

60-й окремий спеціальний батальйон UNPROFOR;

23-тя окрема механізована бригада;

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

батальйон «Вовки Да Вінчі».



«Закривати запити українських військових — ключова мета проєкту «WOGОНЬ допомоги». Фундаментом цієї ініціативи є гості мережі АЗК WOG, які свідомо обирали брендове пальне Mustang та розраховувались картками Приватбанку. Завдяки цій синергії вдалося акумулювати значну суму, перевиконати план збору та сформувати додаткову партію бойової техніки. Це 8 комплектів роботизованих платформ «Воля-Е» та додаткове обладнання для 30 ОМБр і 23 ОМБр. Логістичні платформи є інноваційним рішенням, що дозволяє доправляти боєприпаси на позиції, доставляти їжу та воду, а також евакуювати поранених», — наголосив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.