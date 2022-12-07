Шпионы узнали некоторые подробности будущего автомобиля от Apple, а также возможную цену автомобиля.

Не секрет, что Apple работает над собственным беспилотным автомобилем, но до сих пор компания не проронила ни слова об этом проекте.



Технологические шпионы сообщали, что начальной датой запуска Project Titan (так называют свой автомобиль в Apple) был 2025 год, но теперь, похоже, весь план передвигается.

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Первая новость – Apple Car будет выпускаться в обычном формате, не беспилотном варианте.

Первоначально производитель iPhone хотел, чтобы Apple Car был полностью автономным транспортным средством, которое позволяло бы пассажирам путешествовать лицом к лицу. Потому салон можно было бы превратить в небольшой офис на колесах. Однако от этой стратегии отказываются, и теперь Apple хочет типичный салон автомобиля с водительским сиденьем, рулем и приборной панелью. Возможности самостоятельного вождения все еще планируются, но только на шоссе, где водителю будет позволено смотреть фильмы или играть в игры на больших экранах.

Водитель будет получать уведомление о необходимости перехода в ручной режим всякий раз, когда Apple Car приближается к выезду с шоссе или изменяются погодные условия. Теперь Apple планирует постепенное введение этой функции, причем первой ее получит Северная Америка.

На данный момент команда под руководством руководителя Apple Watch и Health Кевина Линча работает над несколькими направлениями, включая дизайн автомобиля. Как будет выглядеть Apple Car, еще неизвестно.

Возможен вид Apple Car

Однако дизайн должен быть готов в 2023 году, а список функций планируется завершить в 2024 году. Тестирование должно начаться в 2025 году, тогда как официальный запуск отложен на год вперед, поэтому он запланирован на 2026 год.

Apple, очевидно, будет продавать Apple Car по премиальной цене, поэтому все ожидают, что это будет довольно дорогой автомобиль. Предыдущие слухи указывали на цену около 120 тысяч долларов, а некоторые источники утверждали, что автомобиль может стоить 150 тысяч долларов.

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Но, как оказалось, Apple нацелена на цену ниже 100 000 долларов, а в последнем отчете утверждается, что Apple может выбрать более медленный процессор специально для снижения затрат. Текущий чип под кодовым названием Denali, отвечающий за питание Apple Car, почти готов, и он в четыре раза быстрее типичного чипа Mac, разработанного Apple.