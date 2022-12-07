Шпигуни довідались про деякі подробиці майбутнього автомобіля від Apple, а також можливу ціну автомобіля.

Не секрет, що Apple працює над власним безпілотним автомобілем, але досі компанія не промовила ні слова щодо цього проєкту.



Технологічні шпигуни повідомляли, що початковою датою запуску Project Titan (так називають свій автомобіль в Apple) був 2025 рік, але тепер, схоже, весь план пересувається.

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Перша новина – Apple Car буде випускатись у звичному форматі, не безпілотного авто.

Спочатку виробник iPhone хотів, щоб Apple Car був повністю автономним транспортним засобом, який дозволяв би пасажирам подорожувати обличчям до обличчя. Тому салон можна було б перетворити на невеликий офіс на колесах. Однак від цієї стратегії відмовляються, і тепер Apple хоче типовий салон автомобіля з водійським сидінням, кермом та панеллю приладів. Можливості самостійного водіння все ще плануються, але лише на шосе, де водію буде дозволено дивитися фільми або грати в ігри на великих екранах.

Водій отримуватиме сповіщення про необхідність переходу в ручний режим щоразу, коли Apple Car наближається до виїзду з шосе або змінюються погодні умови. Тепер Apple планує поступове запровадження цієї функції, причому першою її отримає Північна Америка.

На цю мить команда під керівництвом керівника Apple Watch і Health Кевіна Лінча працює над кількома напрямками, включаючи дизайн автомобіля. Як буде виглядати Apple Car, ще не відомо.

Можливий вигляд Apple Car

Однак дизайн має бути готовий у 2023 році, а список функцій планується завершити у 2024 році. Тестування має розпочатися у 2025 році, тоді як офіційний запуск відкладено на рік вперед, тому його заплановано на 2026 рік.

Apple, очевидно, продаватиме Apple Car з преміальною ціною, тому всі очікують, що це буде досить дорогий автомобіль. Попередні чутки вказували на ціну близько 120 000 доларів, а деякі джерела стверджували, що автомобіль може коштувати 150 000 доларів.

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Але, як виявилося, Apple націлена на ціну нижче 100 000 доларів, а в останньому звіті стверджується, що Apple може вибрати повільніший процесор спеціально для зниження витрат. Поточний чіп під кодовою назвою Denali, який відповідає за живлення Apple Car, майже готовий, і він у чотири рази швидший за типовий чіп Mac, розроблений Apple.