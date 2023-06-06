Компактное купе подразумевается с электрической силовой установкой с задним приводом.

Hyundai долго вертелся по поводу серийной версии потрясающего концепта N Vision 74, и, честно говоря, до сих пор непонятно, произойдет ли это на самом деле. Мы не знаем, что у изголовья руководителей, но мы знаем, что нам нравится идея современного Pony Coupe, вдохновленного шоу-каром с водородным двигателем. Чтобы дать вам представление о том, как может выглядеть такой продукт, у нас серия цифровых чертежей, демонстрирующих преемника Pony для новой эры.

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Очевидно, что это не официальные фотографии Hyundai, несмотря на то, что они сопровождаются пресс-релизом от их создателя – талантливого художника Брайана Кима. Хотя качество изображений впечатляет, и, по нашему мнению, это достойный преемник оригинального Pony Coupe. Что-то то, что мы хотели бы видеть на дороге в таком виде.

И даже несмотря на то, что то, что вы видите в галерее ниже, является лишь выдумкой – «любовным письмом к автомобильному дизайну», как объясняет дизайнер, – это следует собственной философии. «Вождение все равно имеет значение» – легкое и компактное электрическое купе с задним приводом с небольшой батареей на 30 киловатт-часов и 800-вольтовой архитектурой. Все это стало возможным благодаря трансформационной платформе Hyundai E-GMP, лежащей в основе серийных моделей бренда с аккумуляторным питанием.

Если он выглядит очень знакомым, это потому, что этот концепт Pony Coupe сильно вдохновлен концептом N Vision 74. Оба имеют одинаковый основной язык дизайна – резкий стиль и пунктирную переднюю и заднюю панели, – но виртуальная модель имеет менее драматические аэродинамические настройки для лучшего ежедневного. использование. И да – это также означает, что массивное заднее антикрыло больше не является частью пакета.

Каждая деталь Pony Coupe была разработана с целью массового производства. Нет прямых копий панелей кузова из оригинального концептуального автомобиля или N Vision 74, но их дух жив в этой современной интерпретации», — сказал дизайнер Брайан Ким.

Что касается планов Hyundai по серийной версии N Vision 74, похоже, что компания все еще не определилась с будущим концептом. Недавно Люк Донкервольке, креативный директор Hyundai, сказал, что автопроизводитель "серьезно" относится к будущему автомобилю, хотя это не обязательно означает, что серийная версия находится на стадии разработки. Особенно учитывая предварительные заявления от марки о том, что нет планов поставить концепцию N Vision 74 в коммерческое производство.