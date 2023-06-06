Компактне купе передбачається з електричною силовою установкою із заднім приводом.

Hyundai довго крутився щодо серійної версії приголомшливого концепту N Vision 74, і, чесно кажучи, досі незрозуміло, чи відбудеться це насправді. Ми не знаємо, що в головах керівників, але ми знаємо, що нам подобається ідея сучасного Pony Coupe, натхненного шоу-каром з водневим двигуном. Щоб дати вам уявлення про те, як може виглядати такий продукт, у нас є серія цифрових креслень, що демонструють наступника Pony для нової ери.

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Очевидно, що це не офіційні фотографії Hyundai, незважаючи на те, що вони супроводжуються прес-релізом від їх творця – талановитого художника Браяна Кіма. Хоча якість зображень вражає, і, на нашу думку, це гідний наступник оригінального Pony Coupe. Щось, що ми хотіли б бачити на дорозі в такому вигляді.

І навіть незважаючи на те, що те, що ви бачите в галереї нижче, є лише вигадкою – «любовним листом до автомобільного дизайну», як пояснює дизайнер, – це слідує власній філософії. «Водіння все одно має значення» – легке та компактне електричне купе з заднім приводом із невеликою батареєю на 30 кіловат-годин і 800-вольтовою архітектурою. Усе це стало можливим завдяки трансформаційній платформі Hyundai E-GMP, яка лежить в основі серійних моделей бренду з акумуляторним живленням.

Якщо він виглядає вам дуже знайомим, це тому, що цей концепт Pony Coupe сильно натхненний концептом N Vision 74. Обидва мають однакову основну мову дизайну – різкий стиль і пунктирну передню та задню панелі, – але віртуальна модель має менш драматичні аеродинамічні налаштування для кращого щоденного використання. І так – це також означає, що масивне заднє антикрило більше не є частиною пакету.

«Кожна деталь Pony Coupe була розроблена з метою масового виробництва. Немає прямих копій панелей кузова з оригінального концептуального автомобіля або N Vision 74, але їх дух яскраво живий у цій сучасній інтерпретації», — сказав дизайнер Браян Кім.

Що стосується планів Hyundai щодо серійної версії N Vision 74, схоже, що компанія все ще не визначилася з майбутнім концепту. Нещодавно Люк Донкервольке, креативний директор Hyundai, сказав, що автовиробник «серйозно» ставиться до майбутнього автомобіля, хоча це не обов’язково означає, що серійна версія знаходиться на стадії розробки. Особливо враховуючи попередні заяви від марки про те, що немає планів поставити концепцію N Vision 74 у комерційне виробництво.