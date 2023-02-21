Ожидается, что обновленная модель поступит в продажу во второй половине года. Он должен позаимствовать элементы стиля у обновленного 308.

Peugeot вот-вот обновит свой кроссовер 2008. Фотографы впервые заметили обновленную модель в конце прошлого месяца, но у автомобиля был лишь измененный дизайн задней части, который автопроизводитель скрыл. На новой серии фотографий кроссовер впервые покрыт и закамуфлирован передней частью, намекающей на некоторые изменения стиля агрессивного лица.

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Новое покрытие скрывает изменения в дизайне и, вероятно, скрывает новую радиаторную решетку, измененные фары и бампер. Он может походить по стилевым чертам с новым 308. Задняя часть кроссовера все еще имеет камуфляж, который скрывает новые задние фонари и другие изменения, внесенные Peugeot в дизайн.

На фотографиях не изображен интерьер, а на предыдущих снимках Peugeot показал, что приборная панель остается открытой. Однако это не значит, что он остается неизменным. Автопроизводитель, вероятно, внесет некоторые изменения в компоновку и аппаратное обеспечение, поскольку тестовые автомобили, которые заметили наши шпионские фотографы, вероятно, не будут иметь существенных изменений в салоне.

Когда обновленный Peugeot поступит в продажу, он прибудет с новой установкой мягкого гибрида. В прошлом месяце автопроизводитель объявил, что 2008 получит 48-вольтную установку, работающую от бензинового двигателя PureTech. Двигатели будут выдавать 100 или 136 лошадиных сил и приведут в действие передние колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку с двойным сцеплением, которая включает в себя 21-киловаттный электродвигатель. Мягкий гибридный силовой агрегат может сократить потребление топлива кроссовера на 15 процентов.

Если вы хотите полной электрификации, Peugeot обещает ее предоставить. e-208 от автопроизводителя недавно получил новый электродвигатель, который должен найти свой путь в 2008. Электродвигатель производит 156 л.с. (116 кВт) и предлагает до 400 километров запаса хода благодаря большей батарее.

Пока неизвестно, когда Peugeot представит обновленный кроссовер. Незначительные изменения стиля модели не потребуют много времени для воплощения. Вполне возможно, что кроссовер поступит в продажу во второй половине этого года.