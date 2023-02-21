Очікується, що оновлена модель надійде в продаж у другій половині року. Він повинен запозичити елементи стилю у оновленого 308.

Peugeot ось-ось оновить свій кросовер 2008 року. Фотографи вперше помітили оновлену модель наприкінці минулого місяця, але автомобіль мав лише змінений дизайн задньої частини, який автовиробник приховав. На новій серії фотографій кросовер вперше покритий і закамуфльований передньою частиною, що натякає на деякі зміни стилю агресивного обличчя.

Читайте також: Peugeot запропонує принципово нову концепцію володіння автомобілем

Нове покриття приховує зміни в дизайні та, ймовірно, приховує нову решітку радіатора, змінені фари та бампер. Він може бути схожий за стильовими рисами з новим 308. Задня частина кросовера все ще має камуфляж, який приховує нові задні ліхтарі та інші зміни, внесені Peugeot у дизайн.

На фотографіях не зображений інтер’єр, а на попередніх знімках Peugeot показав, що панель приладів залишається відкритою. Однак це не означає, що він залишиться незмінним. Автовиробник, ймовірно, внесе деякі зміни в компонування та апаратне забезпечення, оскільки тестові автомобілі, які помітили наші шпигунські фотографи, ймовірно, не матимуть суттевих змін у салоні.

Коли оновлений Peugeot надійде в продаж, він прибуде з новою установкою м’якого гібрида. Минулого місяця автовиробник оголосив, що 2008 отримає 48-вольтну установку, що працює від бензинового двигуна PureTech. Двигуни видаватимуть 100 або 136 кінських сил і приведуть в дію передні колеса через шестиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням, яка включає в себе 21-кіловатний електродвигун. М’який гібридний силовий агрегат може скоротити споживання палива кросовера на 15 відсотків.

Якщо ви хочете повної електрифікації, Peugeot обіцяє її надати. e-208 від автовиробника нещодавно отримав новий електродвигун, який має знайти свій шлях у 2008 році. Електродвигун виробляє 156 к.с. (116 кВт) і пропонує до 400 кілометрів запасу ходу завдяки більшій батареї.

Наразі невідомо, коли Peugeot представить оновлений кросовер. Незначні зміни стилю моделі не вимагатимуть багато часу для втілення. Цілком можливо, що кросовер надійде в продаж у другій половині цього року.