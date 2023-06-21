В автомобиле заметен небольшой фейслифтинг, обновленная решетка радиатора с новыми пиксельными светодиодными фонарями.

С первого взгляда Range Rover Evoque 2024 очень похож на модель 2023 года. Но есть изменения не только в том, как выглядит роскошный внедорожник, но и в том, как он относится к пассажирам внутри.

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Давайте начнем с визуальных элементов, в частности с радиаторной решетки. Появился новый узор в стиле сетки, использующий тонкие прямоугольники вместо неправильных шестиугольников. По обе стороны от решетки расположены новые фары, которые по внешнему виду невозможно отличить от текущей модели, но важно то, что внутри.

Это новые светодиодные фонари Pixel 1, в которых втрое больше светодиодов, чем раньше. Кроме того, каждый светильник содержит четыре пиксельных модуля с индивидуально управляемыми светодиодами, проектирующими разное количество света в разных направлениях. В Европе эти фары стандартны для комплектаций Dynamic HSE и Autobiography.

Также новинкой для Evoque 2024 года являются новые колеса диаметром до 21 дюйма. Новые цвета экстерьера включают в себя Tribeca Blue, Corinthian Bronze и Arroios Grey, и это почти все для визуальных изменений извне.

В кабине происходит несколько больше. Водитель и пассажир на переднем сиденье сразу заметят новый 11,4-дюймовый горизонтально-ориентированный центральный сенсорный экран, хотя он не просто вставлен на место. Это изогнутый экран, который монтируется вдали от приборной панели. Он расположен над новой центральной консолью, которая устраняет физические элементы управления, за исключением переработанного рычага переключения передач. Эффект удивительного минимализма, который переносит многие функции автомобиля на руль или сенсорный экран.

Продолжая технические новости, Range Rover Evoque 2024 оснащен новейшей информационно-развлекательной системой Pivi Pro 2. Он поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а Amazon Alexa 10 интегрирована для голосового управления. 3D-камера кругового обзора дополняется камерой наземного обзора ClearSight и внутренней камерой заднего вида. Автопроизводитель также говорит, что система Cabin Air Purification Plus является одной из лучших в своем классе, впервые доступной на Evoque.

В Европе Evoque 2024 доступен в комплектациях S, Dynamic SE, Dynamic HSE и Autobiography. Выбор силовых агрегатов включает в себя 1,5-литровый трехцилиндровый мягкий гибридный газовый двигатель мощностью 160 лошадиных сил или 309 л.с. с гибридной системой. 2,0-литровый мягкий гибрид выдает 249 л. на бензине, 163 или 204 л. на дизеле.

Цена на Range Rover Evoque в 2024 году начинается от 49 800 евро.