Range Rover Sport SV дебютирует с 626 л. и 23-дюймовыми колесами из углеродного волокна. Он также получает вибрирующие сиденья, чтобы позволить пассажирам «чувствовать» музыку.

Новый высокопроизводительный внедорожник отверг последнюю букву своего суффикса, а также 5,0-литровый V8 с наддувом, разработанный Jaguar Land Rover. На его месте сидит твин-турбо 4,4-литровый V8 двигатель с технологией мягкого гибрида, заимствованной у BMW. Он выдает колоссальные 626 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента или 59 л.с. и 100 Нм больше, чем раньше.

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Имейте в виду, что указанный нами показатель крутящего момента доступен только с включенным режимом Dynamic Launch Mode, поскольку остальное время двигатель производит 750 Нм. Самым мощным Range Rover нужно 3,6 секунды, чтобы разогнаться до первой сотни, а максимальная скорость – 290 км/ч. Это впечатляющие показатели производительности для внедорожника с бензиновым топливом весом 2560 килограммов.

Клиенты могут убрать часть этого веса, выбрав первые в мире 23-дюймовые колеса из углеродного волокна, которые вместе сбавляют вес на 36 килограммов. Новый SV также является первым Range Rover, который имеет опциональный углеродно-керамический тормоз (Brembo), уменьшающий нагрузку на дополнительные 34 кг по сравнению со стандартными железными тормозами. Учитывайте капот из углеродного волокна, и экономия веса составляет 76 кг.

Прочный внедорожник ездит на шинах Michelin Pilot Sport All Season 4 с размером 285/40 R23 спереди и мясистыми 305/35 R23 сзади. Обычный режим Dynamic был сделан на шаг дальше, поскольку новый режим SV опускает автомобиль на дополнительные 15 миллиметров, а также улучшает реакцию дроссельной заслонки, управление и скорость реакции восьмиступенчатой автоматической коробки передач.

Один из вечерних трюков Range Rover Sport SV 2024 года можно найти внутри салона, где на передних сиденьях встроены датчики. Сидения вибрируют в зависимости от музыки, которая воспроизводится через аудиосистему Meridian с 29 динамиками и мощностью 1430 Вт, что позволяет водителю и пассажиру переднего сиденья «чувствовать» музыку. Они известны как Body and Soul Seats (BASS) и предлагают оздоровительную программу, чтобы успокоить вас благодаря шести специально разработанным трекам (Poise, Soothe, Serene, Cool, Tonic, Glow).

В течение первого года производства Land Rover будет продавать скоростной внедорожник исключительно как Edition One, который доступен только для выбранных клиентов для заказа по приглашению.