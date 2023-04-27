Оригинальный Land Rover Range Rover был выпущен в 1969 году и поначалу продавался только в двухдверной конфигурации. Специалисты тюнинговой фирмы Inverted превратили его в электромобиль с начинкой от Tesla.

Range Rover первого поколения является предметом нового проекта restomod от британской тюнинговой фирмы Inverted и теперь этот автомобиль дебютирует. Первый дорожный экземпляр полностью собран и готов к доставке своему новому владельцу, но не раньше, чем он будет виртуально показан автомобильному обществу.

Читайте также: Стала известна дата дебюта самого мощного Range Rover Sport SV в истории

Range Rover Classic оснащен системой электропривода Tesla, которая включает в себя полностью отремонтированную аккумуляторную батарею емкостью 80 киловатт-часов с малым пробегом и блок привода. Автомобиль был оснащен новой коробкой передач, новым масляным насосом и дифференциалом ограниченного трения, а его максимальная мощность составляет 450 лошадиных сил и 600 Ньютон-метров крутящего момента. Благодаря силовому агрегату Tesla внедорожник может разгоняться до первой сотни примерно за 5 секунд.

Что еще более интересно, автомобиль сохраняет свою полноприводную способность благодаря оригинальным мостам, полностью восстановленным и модернизированным в соответствии с значительным увеличением мощности. Также новыми являются тормоз Alcon, а также дополнительный пакет с регулируемыми амортизаторами, стабилизаторами поперечной устойчивости и более жесткими на 25 процентов пружинами.

Inverted обещает запас хода на одном заряде до 320 км в зависимости от условий. Заряжать дома можно с помощью бортового зарядного устройства мощностью 6,6 кВт, а также порт CCS, который обеспечивает зарядку до 100 кВт с помощью быстрого зарядного устройства, обеспечивающего заряд от 20 до 80 процентов примерно за 35 минут.

Что касается дизайна, мастерская тюнинга сохраняет стиль оригинального внедорожника почти нетронутым, за исключением нескольких современных функций, таких как светодиодные фары. Внутри кабины рецепт схож, но смешанный с более роскошными материалами и дополнительными гаджетами, недоступными в оригинальном автомобиле.

Цены в Великобритании начинаются от 280 000 долларов. Inverted предложит как двух-, так и четырехдверные конверсии с планами собрать не больше шести экземпляров в год.