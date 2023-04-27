Оригінальний Land Rover Range Rover був випущений в 1969 році і спочатку продавався тільки в дводверній конфігурації. Спеціалісти тюнінгової фірми Inverted перетворили його на електромобіль з начинкою від Tesla.

Range Rover першого покоління є предметом нового проекту restomod від британської тюнінгової фірми Inverted, і тепер цей автомобіль дебютує. Перший дорожній екземпляр повністю зібраний і готовий до доставки своєму новому власнику, але не раніше, ніж він буде віртуально показаний автомобільному суспільству.

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Range Rover Classic оснащено системою електроприводу Tesla, яка включає повністю відремонтовану акумуляторну батарею ємністю 80 кіловат-годин із малим пробігом і блок приводу. Автомобіль був оснащений новою коробкою передач, новим масляним насосом і диференціалом обмеженого тертя, а його максимальна потужність становить 450 кінських сил і 600 Ньютон-метрів крутного моменту. Завдяки силовому агрегату Tesla позашляховик може розганятися до першої сотні приблизно за 5 секунд.

Що ще більш цікаво, автомобіль зберігає свою повнопривідну здатність завдяки оригінальним мостам, які були повністю відновлені та модернізовані відповідно до значного збільшення потужності. Також новими є гальма Alcon, а також додатковий пакет з регульованими амортизаторами, стабілізаторами поперечної стійкості та жорсткішими на 25 відсотків пружинами.

Inverted обіцяє запас ходу на одному заряді до 320 км залежно від умов. Заряджати вдома можна за допомогою бортового зарядного пристрою потужністю 6,6 кВт, а також є порт CCS, який забезпечує зарядку до 100 кВт за допомогою швидкого зарядного пристрою, що забезпечує заряд від 20 до 80 відсотків приблизно за 35 хвилин.

Що стосується дизайну, майстерня тюнінгу зберігає стиль оригінального позашляховика майже недоторканим, окрім кількох сучасних функцій, таких як світлодіодні фари. Усередині кабіни рецепт схожий, але змішаний з більш розкішними матеріалами та додатковими гаджетами, недоступними в оригінальному автомобілі.

Ціни у Великій Британії починаються від 280 000 доларів. Inverted запропонує як дво-, так і чотиридверні конверсії з планами зібрати не більше шести екземплярів на рік.