Після того, що здавалося нескінченною серією шпигунських фотографій, високопродуктивний Range Rover Sport нарешті з’явиться на публіці. Дата дебюту - 31 травня поточного року.

Оголошення, зроблене Land Rover, також містить новини про офіційну назву суперпозашляховика, оскільки він уникатиме позначення "SVR", притаманне для свого попередника, а використовуватиме позначення "SV" у майбутньому. Також повідомляється, що спочатку він продаватиметься виключно як модель лише за запрошеннями в обмеженій кількості.

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Після дебюту наприкінці наступного місяця, нова модель стане «найшвидшим, найдинамічнішим і технологічно просунутим Range Rover Sport». Він також принесе «інноваційні технології, перші у світі, перші в секторі та перші в Range Rover», хоча Land Rover не надає жодних подробиць щодо технічних характеристик. У ньому лише сказано, що ці нові переваги «розкриють повний потенціал продуктивності напористої моделі».

Старий SVR використовував власний 5,0-літровий V8 з наддувом JLR, але цей двигун навряд чи виживе в новому SV через суворі правила викидів. Стандартний Range Rover Sport вже використовує двигун BMW N63, тому топова версія також може запозичити силову установку з Мюнхена. SV має значно збільшити потужність у порівнянні зі звичайною моделлю, і буде цікаво побачити, чи дозволить баварський автовиробник використовувати двигун M.

Якщо це так, то є два очевидних кандидати – S63 і S68. Перший поступово збавляє оберти, щоб звільнити місце для останнього, який є абсолютно новим двигуном із технологією м’якого гібрида, але з такою ж 4,4-літровою конфігурацією з подвійним турбонаддувом. Він має до 614 кінських сил і 750 Ньютон-метрів крутного моменту в таких моделях як 2024 X5/X6 M Competition.

Оскільки Land Rover каже, що SV буде найшвидшим Range Rover Sport за всю історію, ми можемо припустити, що він матиме більше потужності, оскільки малоймовірно, що додаткову продуктивність можна отримати завдяки тому, що позашляховик стане легшим за свого попередника. Майже у всіх випадках автомобілі наступного покоління зазвичай важчі. Нагадаємо, старий наддувний V8 мав 567 к.с. і 700 Нм.

Range Rover Sport SV зіткнеться з жорсткою конкуренцією тепер, коли Lamborghini продає Urus Performante, а Aston Martin має DBX707. Є також Ferrari Purosangue з двигуном V12, хоча той позиціонується в зовсім іншій ціновій категорії.