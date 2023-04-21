После того, что казалось нескончаемой серией шпионских фотографий, высокопроизводительный Range Rover Sport наконец-то появится на публике. Дата дебюта – 31 мая текущего года.

Объявление, сделанное Land Rover, также содержит новости об официальном названии супервнедорожника, поскольку он будет избегать обозначения SVR присуще своему предшественнику, а будет использовать обозначение SV в будущем. Также сообщается, что сначала он будет продаваться исключительно как модель только по приглашениям в ограниченном количестве.

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После дебюта в конце следующего месяца, новая модель станет самым «быстрым, динамичным и технологически продвинутым Range Rover Sport». Он также принесет «инновационные технологии, первые в мире, первые в секторе и первые в Range Rover», хотя Land Rover не дает никаких подробностей относительно технических характеристик. В нем лишь сказано, что эти новые преимущества раскроют полный потенциал производительности напористой модели.

Старый SVR использовал собственный 5,0-литровый V8 с наддувом JLR, но этот двигатель вряд ли выживет в новом SV из-за строгих правил выбросов. Стандартный Range Rover Sport уже использует двигатель BMW N63, поэтому топовая версия также может позаимствовать силовую установку из Мюнхена. SV должен значительно увеличить мощность по сравнению с обычной моделью и будет интересно увидеть, позволит ли баварский автопроизводитель использовать двигатель M.

Если это так, то есть два очевидных кандидата – S63 и S68. Первый постепенно сбавляет обороты, чтобы освободить место для последнего, являющегося совершенно новым двигателем с технологией мягкого гибрида, но с такой же 4,4-литровой конфигурацией с двойным турбонаддувом. Он производит до 614 лошадиных сил и 750 Ньютон-метров крутящего момента в таких моделях как 2024 X5/X6 M Competition.

Поскольку Land Rover говорит, что SV будет самым быстрым Range Rover Sport за всю историю, мы можем предположить, что у него будет больше мощности, поскольку маловероятно, что дополнительную производительность можно получить благодаря тому, что внедорожник станет легче своего предшественника. Почти во всех случаях автомобили следующего поколения обычно более тяжелые. Напомним, старый наддувной V8 имел 567 л.с. и 700 Нм.

Range Rover Sport SV столкнется с жесткой конкуренцией теперь, когда Lamborghini продает Urus Performante, а Aston Martin имеет DBX707. Есть также Ferrari Purosangue с двигателем V12, хотя тот позиционируется совсем в другой ценовой категории.