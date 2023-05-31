Range Rover Sport SV дебютує з 626 к.с. і 23-дюймовими колесами з вуглецевого волокна. Він також отримує сидіння, які вібрують, щоб дозволити пасажирам «відчувати» музику.

Новий високопродуктивний позашляховик відкинув останню літеру свого суфікса, а також 5,0-літровий V8 з наддувом, розроблений Jaguar Land Rover. На його місці сидить твін-турбо 4,4-літровий двигун V8 з технологією м’якого гібрида, запозиченої у BMW. Він видає колосальні 626 кінських сил і 800 Нм крутного моменту або 59 к.с. і 100 Нм більше, ніж раніше.

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Майте на увазі, що згаданий нами показник крутного моменту доступний лише з увімкненим режимом Dynamic Launch Mode, оскільки решту часу двигун виробляє 750 Нм. Найпотужнішому Range Rover потрібно 3,6 секунди, щоб розігнатися до першої сотні, а максимальна швидкість — 290 км/год. Це вражаючі показники продуктивності для позашляховика з бензиновим паливом, який важить 2560 кілограмів.

Клієнти можуть прибрати частину цієї ваги, вибравши перші в світі 23-дюймові колеса з вуглецевого волокна, які разом зменшують вагу на 36 кілограмів. Новий SV також є першим Range Rover, який має опціональні вуглецево-керамічні гальма (Brembo), які зменшують навантаження на додаткові 34 кг порівняно зі стандартними залізними гальмами. Беріть до уваги капот з вуглецевого волокна, і економія ваги становить 76 кг.

Міцний позашляховик їздить на шинах Michelin Pilot Sport All Season 4 із розміром 285/40 R23 спереду та м’ясистими 305/35 R23 ззаду. Звичайний режим Dynamic був зроблений на крок далі, оскільки новий режим SV опускає автомобіль на додаткові 15 міліметрів, а також покращує реакцію дросельної заслінки, кермування та швидкість реакції восьмиступінчастої автоматичної коробки передач.

Один із вечіркових трюків Range Rover Sport SV 2024 року можна знайти всередині салону, де на передніх сидіннях вбудовані датчики. Сидіння вібрують залежно від музики, яка відтворюється через аудіосистему Meridian із 29 динаміками та потужністю 1430 Вт, що дозволяє водієві та пасажиру переднього сидіння «відчувати» музику. Вони відомі як Body and Soul Seats (BASS) і пропонують оздоровчу програму, щоб заспокоїти вас завдяки шести спеціально розробленим трекам (Poise, Soothe, Serene, Cool, Tonic, Glow).

Протягом першого року виробництва Land Rover продаватиме швидкісний позашляховик виключно як Edition One, який «доступний лише для вибраних клієнтів для замовлення за запрошенням».