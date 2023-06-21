Автомобіль отримав невеликий фейсліфтинг, оновлену решітку радіатора з новими піксельними світлодіодними ліхтарями.

З першого погляду Range Rover Evoque 2024 року дуже схожий на модель 2023 року. Але є зміни не лише у тому, як виглядає цей розкішний позашляховик, але й у тому, як він ставиться до пасажирів усередині.

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Давайте почнемо з візуальних елементів, зокрема з решітки радіатора. З’явився новий візерунок у стилі сітки, який використовує тонкі прямокутники замість неправильних шестикутників. По обидва боки від решітки розташовані нові фари, які на вигляд неможливо відрізнити від поточної моделі, але важливо те, що всередині.

Це нові світлодіодні ліхтарі Pixel 1, у яких утричі більше світлодіодів, ніж раніше. Крім того, кожен світильник містить чотири піксельні модулі з індивідуально керованими світлодіодами, які проектують різну кількість світла в різних напрямках. У Європі ці фари є стандартними для комплектацій Dynamic HSE та Autobiography.

Також новинкою для Evoque 2024 року є нові колеса діаметром до 21 дюйма. Нові кольори екстер’єру включають Tribeca Blue, Corinthian Bronze та Arroios Grey, і це майже все для візуальних змін ззовні.

У кабіні змінилось дещо більше. Водій і пасажир на передньому сидінні відразу помітять новий 11,4-дюймовий горизонтально орієнтований центральний сенсорний екран, хоча він не просто вставлений на місце. Це вигнутий екран, який монтується подалі від приладової панелі. Він розташований над новою центральною консоллю, яка усуває фізичні елементи керування, за винятком переробленого важеля перемикання передач. Ефект надзвичайного мінімалізму, який переносить багато функцій автомобіля на кермо або сенсорний екран.

Продовжуючи технічні новини, Range Rover Evoque 2024 року оснащено найновішою інформаційно-розважальною системою Pivi Pro 2. Він підтримує бездротові Apple CarPlay і Android Auto, а Amazon Alexa 10 інтегрована для голосового керування. 3D-камера кругового огляду доповнюється камерою наземного огляду ClearSight і внутрішньою камерою заднього огляду. Автовиробник також каже, що система Cabin Air Purification Plus є однією з найкращих у своєму класі, вперше доступна на Evoque.

У Європі Evoque 2024 доступний у комплектаціях S, Dynamic SE, Dynamic HSE та Autobiography. Вибір силових агрегатів включає 1,5-літровий трициліндровий м’який гібридний газовий двигун потужністю 160 кінських сил або 309 к.с. з гібридною системою. 2,0-літровий м’який гібрид видає 249 к.с. на бензині, 163 або 204 к.с. на дизелі.

Ціна на Range Rover Evoque 2024 року починається від 49 800 євро.